Ο διαχειριστής των social media της Σπαρτάκ Μόσχας τρόλαρε τις ανεπιτυχείς προσπάθειες του Πορτογάλου σούπερ σταρ να βρει ομάδα.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο ενημέρωσε τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ότι θέλει να αποχωρήσει, αναφέροντας τη φιλοδοξία του αγωνιστεί στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση. Από την ημέρα της ανακοίνωσής του, ο 37χρονος δεν έχει καταφέρει να βρει ομάδα που να καλύπτει τα «θέλω» του. Έως τώρα τον έχουν απορρίψει οι: Τσέλσι, Παρί Σεν Ζερμέν και Μπάγερν Μονάχου. Και τώρα ένας νέος σύλλογος έρχεται να προστεθεί στην άνωθεν λίστα. Η Σπαρτάκ Μόσχας.

Ο ρωσικός σύλλογος αποφάσισε να εκμεταλλευτεί την ευκαιρία και να ενημερώσει τον επιθετικό ότι δεν ενδιαφέρεται. Ο αγγλόφωνος λογαριασμός του συλλόγου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχει αποκτήσει ιδιαίτερη φήμη για τα χιουμοριστικά tweets του τα τελευταία χρόνια, και ένα ακόμα έρχεται να προστεθεί στη συλλογή με τα «διαμάντια».

Οι διαχειριστές μοιράστηκαν ένα screenshot από έναν υποτιθέμενο διάλογο της ομάδας με τον Κριστιάνο Ρονάλντο μέσω instagram όπου φαίνεται να λένε τα εξής:

CR7: «Γεια, Σπαρτάκ»

Σπαρτάκ: «Όχι»

Και δεν έμειναν εκεί, αφού έφτιαξαν και μια ακόμα φανταστική ιστορία όπου ο σύλλογος υφίσταται τη δική του απογοήτευση σε μια αποτυχημένη «απόπειρα» να αποκτήσει τον Λιονέλ Μέσι. Ο Αργεντινός απέρριψε την ομάδα κι εκείνοι πόσταραν την προσπάθειά του με λεζάντα «Πόνος»!

Pain again. But not for us this time. https://t.co/3ifQw7tIcl pic.twitter.com/6RO0nWzHts