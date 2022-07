Ο Πορτογάλος διεθνής είναι αποφασισμένος να παίξει στο Champions League και το ESPN βάζει στην κούρσα της απόκτησής του τους πρωταθλητές Γερμανίας και τους «ροχιμπλάνκος».

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο εξελίσσεται στον πρωταγωνιστή της μεγαλύτερης σαπουνόπερας της παρούσας μεταγραφικής περιόδου. Αν και έχει έναν ακόμα χρόνο στο συμβόλαιό με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ο Πορτογάλος έχει θέσει ως προτεραιότητα να αγωνιστεί στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση του χρόνου, επιθυμία που δεν θα υλοποιηθεί αν παραμείνει στο «Όλντ Τράφορντ».

Ο διεθνής σούπερ σταρ έχει μείνει εκτός της καλοκαιρινής περιοδείας των «κόκκινων διαβόλων» επικαλούμενος οικογενειακούς λόγους, κι όσο εκείνος βρίσκεται στην πατρίδα του, οι φήμες και τα σενάρια για τον επόμενο σταθμό της καριέρας του πληθαίνουν! Μόλις χθες (14/7), τα πορτογαλικά ΜΜΕ αποκάλυψαν πρόταση συλλόγου από τη Σαουδική Αραβία ύψους 250 εκατομμυρίων ευρών, ενώ την ίδια στιγμή ο προπονητής της Τσέλσι Τόμας Τούχελ φέρεται να αρνήθηκε το ενδεχόμενο πρόσληψης του 37χρονου, παρά την επιθυμία του νέους επικεφαλής των «μπλε» Τοντ Μποέλι.

Ο εκπρόσωπος του παίκτη, Ζόρζε Μέντες, τον... προσφέρει σε μεγάλους συλλόγους της Ευρώπης και πριν λίγες ημέρες κυκλοφόρησε μια φήμη που ενέπλεκε την Ατλέτικο Μαδρίτης στη λίστα με τους υποψήφιους μνηστήρες. Φήμη που έρχεται το ESPN να επιβεβαιώσει!

Σύμφωνα με το μέσο οι «ροχιμπλάνκος» έχουν εκφράσει ενδιαφέρον για τον άλλοτε παίκτη της Ρεάλ Μαδρίτης, μαζί με την Μπάγερν Μονάχου που επίσης εμφανίζεται ως πιθανός προορισμός για τον Πορτογάλος σε περίπτωση αποχώρησης του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι για την Μπαρτσελόνα. Να θυμίσουμε βέβαια ότι η Ατλέτικο έχει ως βασική προτεραιότητα την απόκτηση δεξιού μπακ. Επιπλέον ο Τσόλο έχει πέντε επιθετικούς στα χέρια του: Γκριεζμάν, Ζοάο Φέλιξ, Κούνια, Κορέα και Μοράτα.

