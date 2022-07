Άλβες για Μπαρτσελόνα: «Δεν νοιάζεται πια για τους παίκτες που έγραψαν ιστορία στον σύλλογο»

Ο Ντάνι Άλβες παραχώρησε συνέντευξη στον Guardian και μίλησε για την αλλαγή στη νοοτροπία της Μπαρτσελόνα, η οποία πλέον δεν νοιάζεται για τους ανθρώπους που έγραψαν «χρυσές» σελίδες στην ιστορία της.

Στις 15 Ιουνίου η διοίκηση της Μπαρτσελόνα ενημέρωσε τον Ντάνι Άλβες πως η συνεργασία τους δεν θα επεκταθεί και έκτοτε ο πολύπειρος Βραζιλιάνος μπακ κυκλοφορεί στην αγορά ως ελεύθερος. Μπορεί να έχει κλείσει τα 39 του χρόνια, όμως όπως λέει και ο ίδιος παραμένει «λιοντάρι» και βρίσκεται σε αναζήτηση ομάδας ώστε να μείνει σε φόρμα ενόψει της τελικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2022 στο Κατάρ. O αρχηγός της «Σελεσάο» παραχώρησε συνέντευξη στον Guardian και εξέφρασε το... παράπονο του για τον τρόπο που φέρονται οι Καταλανοί στους παίκτες που έγραψαν ιστορία στον σύλλογο.

"Since I arrived, I made it very clear that I wasn’t any more a 20-year-old guy and that I wanted things to be done head-on. But this club has sinned in recent years. Barcelona don’t care about the people who made history for the club."



