Σαούλ: «Είμαι χαρούμενος που επιστρέφω σπίτι και πνευματικά είμαι στα καλύτερά μου»

Ο διεθνής Ισπανός μέσος επέστρεψε στην ερυθρόλευκη πλευρά της Μαδρίτης μετά τον μονοετή δανεισμό του στην Τσέλσι.

«Ο Σαούλ πήρε την απόφαση να αποχωρήσει γιατί δεν αγωνιζόταν στη θέση που ήθελε» εξήγησε ο πρόεδρος της Ατλέτικο, Ενρίκε Θερέθο, μια μέρα μετά την εκπνοή των μεταγραφών, πέρυσι το καλοκαίρι. Κάπως έτσι γινόταν γνωστό ότι ο Ισπανός μέσος θα αγωνιζόταν με τη φανέλα της Τσέλσι.

Η σεζόν του στα «μπλε» δεν εξελίχθηκε όπως θα ήθελε. Με ένα κέντρο όπως αυτό της ομάδας του Τόμας Τούχελ (Ζορζίνιο, Καντέ, Κόβασιτς), για τον Σαούλ ήταν εξαιρετικά δύσκολο να βρει χρόνο συμμετοχής και να καθιερωθεί στην ομάδα του Λονδίνου. Ολοκλήρωσε τη σεζόν με 23 συμμετοχές (μόλις 10 στην Premier) και έτσι η επιστροφή στη Μαδρίτη ήταν μάλλον μονόδρομος.

«Ειλικρινά, νιώθω πολύ καλά, ανυπομονώ να επιστρέψω σπίτι και πνευματικά στα καλύτερά μου. Ανυπομονώ να δω τους συμπαίκτες μου, να δω τον προπονητή και να δουλέψω ξανά υπό τον ίδιο. Ανυπομονώ να έρθει η Κυριακή και να τους ξανασυναντήσω όλους.», δήλωσε ο Σαούλ Νίγκεθ στο επίσημο site της Ατλέτικο Μαδρίτης.

«Παρά το γεγονός ότι δεν είχα τα επιθυμητά λεπτά συμμετοχής, νομίζω ότι ήταν μια καλή εμπειρία για μένα να φύγω σε μια στιγμή που ψυχικά δεν ένιωθα καλά. Μπόρεσα να κάνω την επαναφορά, να μάθω μια νέα κουλτούρα, να κάνω μια νέα ζωή, να γνωρίσω έναν νέο σύλλογο, νέους οπαδούς. Μπορώ μόνο να είμαι ευγνώμων σε όλους τους ανθρώπους στην Τσέλσι για την εμπιστοσύνη τους και στους συμπαίκτες μου που έκαναν τη χρονιά πολύ εύκολη για μένα και με βοήθησαν και στην Ατλέτι που το έκανε πιο εύκολο. Νομίζω ότι αυτή η σεζόν με βοήθησε να βελτιωθώ σε πολλούς τομείς, έχω μάθει πολλά και αυτό θα είναι καλό για αυτή τη σεζόν», πρόσθεσε μεταξύ άλλων ο Ισπανός που θα αγωνιστεί και πάλι με την ερυθρόλευκη φανέλα.

