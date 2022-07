Η Ατλέτικο Μαδρίτης ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας με τον Βέλγο χαφ Άξελ Βίτσελ μέχρι το καλοκαίρι του 2023.

Στην Μαδρίτη βρήκε τη νέα του ποδοσφαιρική στέγη ο Άξελ Βίτσελ, καθώς υπέγραψε συμβόλαιο με την Ατλέτικο μέχρι το καλοκαίρι του 2023. Οι δυο πλευρές βρισκόντουσαν σε επαφές από τον προηγούμενο Ιούνιο, όταν ο διεθνής Βέλγος χαφ έμεινε ελεύθερος από την Ντόρτμουντ και πλέον επισημοποίησαν τη συμφωνία τους.

Tην τετραετία του στη Βεστφαλία έπαιξε σε 144 ματς με την κιτρινόμαυρη φανέλα, σκόραρε 13 φορές, μοίρασε έξι ασίστ, ενώ κατέκτησε ένα γερμανικό Super Cup (2019/20) και ένα κύπελλο (2020/21). Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε ο 33χρονος χαφ μέτρησε 2.693 αγωνιστικά λεπτά σε 40 συμμετοχές και σκόραρε δυο γκολ.

