Ο «El loco» ανέλυσε έναν προς έναν τους αγώνες της Μπιλμπάο πέρυσι και στην παρουσίασή του έκανε μια εις βάθος ανάλυση όλων των παικτών της ομάδας!

Απαράμιλλη τρέλα!

Ο Μαρσέλο Μπιέλσα είναι η αιχμή του δόρατος ενός εκ των υποψηφίων προέδρου της Αθλέτικ Μπιλμπάο στις εκλογές της 24ης Ιουνίου: ο αγαπημένος τρελός του ποδοσφαίρου εξήγησε για 70 λεπτά γιατί αποδέχτηκε την πρόταση του υποψήφιου προέδρου να αναλάβει τη δουλειά εφόσον αυτός εκλεγεί.

Η επιστροφή του στην Μπιλμπάο - εφόσον ο Ινιάκι Αρεσαμπαλέτα εκλεγεί πρόεδρος- θα είναι η πρώτη του δουλειά μετά την απόλυση από τη Λιντς Γιουνάιτεντ.

Στο πλαίσιο λοιπόν της προεκλογικής εκστρατείας του Αρεσαμπαλέτα ο Μπιέλσα δημοσίευσε ένα βίντεο στο οποίο ο Αργεντινός προπονητής παραδέχεται ότι θα συμφωνήσει να επιστρέψει στην ηγεσία της ομάδας του βασκικού συλλόγου, όπως έκανε μεταξύ 2011 και 2013, αν ο υποψήφιος επικρατήσει στις εκλογές.

«Στα μέσα Μαρτίου είχα μια επαφή με τον Ινιάκι και μου πρότεινε το ενδεχόμενο να δεχτώ σε περίπτωση που ήταν ο νικητής στις εκλογές. την προεδρία της Αθλέτικ Μπιλμπάο. Του είπα ότι είναι πολύ μεγάλη ευθύνη να οδηγείς μια ομάδα σαν την Αθλέτικ και πολύ περισσότερο για μένα, αφού έχω ήδη πάει εκεί και ξέρω περί τίνος πρόκειται.

Μετά την επικοινωνία του ενδιαφέροντος, ήθελα να κάνω τις αξιολογήσεις για να δω αν ήμουν το σωστό άτομο. Τον Μάρτιο και τον Απρίλιο πήγα να δω την ομάδα, έπαιξαν καλά, μου άρεσε. Κατάλαβα ότι το καλύτερο για την Μπιλμπάο ήταν να συνεχίσει ο προπονητής που την καθοδηγούσε, γιατί είδα ότι το έργο δεν είχε τελειώσει, είχε περιθώρια ανάπτυξης και εξέλιξης».

