Ο Μαρσέλο Μπιέλσα επιβεβαίωσε μέσω βίντεο την πρόθεσή του να επιστρέψει στην Αθλέτικ Μπιλμπάο έπειτα από 9 χρόνια, αρκεί να υπάρξει ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα στις εκλογές του συλλόγου...

Ο El Loco απομακρύνθηκε από την τεχνική ηγεσία της Λιντς μέσα στην περασμένη αγωνιστική περίοδο και ήταν το καλύτερο τόσο για εκείνον, όσο και για την ομάδα που υπό τις δικές του οδηγίες δεν μπορούσε να βελτιωθεί. Παρά την πολύ κακή ποδοσφαιρική χρονιά, ο Μπιέλσα παρέμεινε απόλυτα αγαπητός στους οπαδούς των «παγωνιών», όμως τώρα δείχνει έτοιμος και... φρέσκος για νέες περιπέτειες. Κι ας είναι σε γνώριμα μέρη!

Όπως επιβεβαίωσε μέσω βίντεο, είναι έτοιμος για την επιστροφή στον πάγκο της Μπιλμπάο έπειτα από εννέα χρόνια, αρκεί να νικήσει στις εκλογές για την προεδρία της ομάδας, ο Ινιάκι Αρεσαμπαλέτα!

Μάλιστα, ο El Loco τόνισε πως την περασμένη σεζόν φρόντισε να δει όσα περισσότερα 90λεπτα μπορούσε, από τις αναμετρήσεις της ανδρικής ομάδας, αλλά και των υποδομών των Βάσκων!

