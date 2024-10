Ντάνι Γκαρθία: «Στις ήττες βλέπεις τι είναι ο Ολυμπιακός για τους παίκτες, το να δουλεύω με τον Μεντιλίμπαρ είναι διασκεδαστικό»

Ο Ντάνι Γκαρθία παραχώρησε συνέντευξη στη «Relevo» σχετικά με τις πρώτες του εντυπώσεις από την Ελλάδα και τον Ολυμπιακό, αναφερόμενος στον Μεντιλίμπαρ και τη σημασία που έχει το να αγωνίζεται κανείς με τη φανέλα των Ερυθρολεύκων.

Ο Ντάνι Γκαρθία, που πλέον αγωνίζεται στον Ολυμπιακό υπό τις οδηγίες του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, μίλησε στη «Relevo» σχετικά με την απόφασή του να αφήσει την Αθλέτικ Μπιλμπάο του Βαλβέρδε, κάνοντας μία νέα αρχή στην καριέρα του, παραδεχόμενος ότι ήρθε αντιμέτωπος με ένα μεγάλο δίλημμα πριν πει το «ναι» στους Ερυθρόλευκους.

Ο ίδιος μίλησε για το πώς κυλάει η ζωή του στην Αθήνα, καθώς και για το τι σημαίνει το να αγωνίζεται κανείς με τη φανέλα των Πειραιωτών στο Europa League, ενώ συνέκρινε την προσέγγιση του νέου του προπονητή με εκείνη του Ερνέστο Βαλβέρδε.

«Οικογενειακά νιώθουμε πολύ άνετα στην Αθήνα, έχουμε σχηματίσει μια ομάδα με άλλους Ισπανούς που παίζουν σε άλλες ομάδες και συνήθως συναντιόμαστε. Σε αθλητικό επίπεδο, αντιμετώπισα έναν τραυματισμό την πρώτη εβδομάδα της προετοιμασίας, ενώ αισθανόμουν καλά γενικά, ανάρρωσα μέσα σε διάστημα πέντε εβδομάδων και επέστρεψα για τη 2η αγωνιστική του πρωταθλήματος.Εξακολουθώ όμως να έχω ενοχλήσεις στη γάμπα μου», είπε ο Ντάνι Γκαρθία αναφερόμενος στο πρώτο διάστημα στην Ελλάδα.

Στη συνέχεια μίλησε για τον Ολυμπιακό και τη βαρύτητα που έχει το να αγωνίζεται για τον συγκεκριμένο σύλλογο, αναφέροντας χαρακτηριστικά:

«Βλέπεις τον κόσμο γύρω σου στην ομάδα πώς συμπεριφέρονται στις νίκες και στις ήττες. Μιλάμε μόνο ισπανικά και αγγλικά, στα ελληνικά δεν καταλαβαίνω τίποτα όμως μόνο και μόνο από τις εκφράσεις και τις χειρονομίες των παικτών βλέπεις τι είναι για εκείνους ο Ολυμπιακός. Κάθε φορά που έρχεται μία ήττα, τότε βλέπεις το μέγεθος αυτής της ομάδας.»

Ο 34χρονος μέσος των Ερυθρολεύκων αναφέρθηκε και στον τωρινό προπονητή του, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, τον οποίο αποκαλεί «Μέντι» και μίλησε για το πόσο σημαντική ήταν η παρότρυνση του δεύτερου ώστε να μετακομίσει στον Πειραιά.

«Μίλησα πολύ με τον ''Μέντι'', γιατί πέραν της εμπειρίας του Ολυμπιακού, το να τον έχω προπονητή ήταν πολύ σημαντικό για εμένα. Όχι γιατί με εμπιστεύτηκε, αλλά γιατί ξέρω ότι η καθημερινότητα μαζί του είναι διασκεδαστική. Για μένα, στην ηλικία μου, το να πηγαίνω κάθε μέρα στην προπόνηση ξέροντας ότι θα περάσω καλά και ότι θα υπάρχει αρμονία, έχει διαφορά με το να πηγαίνεις σε μια ομάδα όπου ο προπονητής μία εντελώς διαφορετική προσέγγιση από αυτή που έχεις συνηθίσει. Ο ''Μέντι'' και ο Ερνέστο Βαλβέρδε έχουν παρόμοιο τρόπο δουλειάς στην προπόνηση, μοιάζουν πολύ και για τον παίκτη είναι πολύ ευχάριστο.»

«Όταν με προσέγγισε για πρώτη φορά ο Ολυμπιακός δεν είχα αποφασίσει τι θα κάνω επαγγελματικά, υπήρχαν όμως αμφιβολλίες για το αν θα συνέχιζα στην Αθλέτικ Μπιλμπάο. Δεν το μετανιώνω το ότι συμφώνησα γιατί η αλήθεια είναι ότι είμαστε πολύ ευτυχισμένοι εδώ, τόσο εγώ όσο και η γυναίκα μου.»

