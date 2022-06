Οι Αλβάρο Μοράτα και Σαούλ Νίγκεθ είναι πολύ κοντά στην επιστροφή τους στην ερυθρόλευκη πλευρά της Μαδρίτης.

Σύμφωνα με ισπανικά ρεπορτάζ δύο πρώην «ροχιμπλάνκος» ετοιμάζονται για τη μεγάλη τους επιστροφή.

Ο Σαούλ δοκίμασε την τύχη του στην Premier League με τη φανέλα της Τσέλσι ως δανεικός, όμως δεν κατάφερε ποτέ να βρει θέση στα πλάνα του Τόμας Τούχελ (26 συμμετοχές, 1 γκολ, 1 ασίστ) και είναι μια ανάσα μακριά από το «Wanda Metropolitano».

Από πλευράς του ο Αλβάρο Μοράτα παραχωρήθηκε με τη μορφή δανεισμού στη Γιουβέντους το 2020 και σε δύο χρόνια στο Τορίνο έκανε 48 εμφανίσεις με τη μπιανκονέρα φανέλα, σκόραρε 12 φορές και μοίρασε 9 ασίστ, αλλά όπως φαίνεται ο δρόμος τον φέρνει πίσω στην ισπανική πρωτεύουσα.

💣🚨| BREAKING: Álvaro Morata and Saúl Ñíguez are more inside Atlético Madrid than outside.



The club has spoken to Morata and he would have no problem returning. Neither Morata has any problem with Simeone, nor Simeone with Morata.



[@rubenuria🎖, @GoalEspana] #Transfers pic.twitter.com/C4CiYwYDW2