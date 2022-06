Ντιέγκο Κόστα: «Οι εγκαταστάσεις της Ατλέτικο δεν είναι ευρωπαϊκού επιπέδου»

Ο Ισπανός στράικερ επέκρινε τις αθλητικές εγκαταστάσεις των «ροχιμπλάνκος» συγκρίνοντάς τις με τις αντίστοιχες της Ατλέτικο Μινέιρο.

Ο Ντιέγκο Κόστα, ο οποίος έφυγε από την Ατλέτικο Μαδρίτης τον Δεκέμβριο του 2020 και τώρα βρίσκεται σε αναζήτηση ομάδας παραχώρησε συνέντευξη στο κανάλι Pilhado στο Youtube, όπου μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στις αθλητικές εγκαταστάσεις των Μαδριλένων υποστηρίζοντας ότι δεν είναι ευρωπαϊκού επιπέδου. «Ούτε η Ατλέτικο Μαδρίτης είναι σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Είναι όλα ένα ψέμα. Εκεί (στην Ατλέτικο Μινέιρο), από άποψη δομής, ποιότητας... δίνουν στον παίκτη, φαγητό, αυτό είναι κορυφαίο. 100%. Στην Ατλέτι δεν το έχουν αυτό. Ευρωπαϊκό επίπεδο; Όχι, δεν πρόκειται να σου πω ψέματα. Τα αποδυτήρια της προπόνησης είναι σκ@ατά και η ακαδημία είναι επίσης νεκρή»

🎙| Diego Costa on Atlético Madrid’s facilities:



“Atlético Madrid is not European level either. It's all a lie. There (in Atlético Mineiro), in terms of structure, quality it gives the player, food, that's top. 100%. At Atleti they don't have that.”



[via @opilhado on YouTube] pic.twitter.com/adWhwfDRJH