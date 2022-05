Ο πρόεδρος της Ατλέτικο έδωσε το... σύνθημα και οι οπαδοί της ομάδας ανέλαβαν δράση, αφαιρώντας την πλακέτα του Τιμπό Κουρτουά έξω από το «Γουάντα Μετροπολιτάνο».

Ο πρόεδρος της Ατλέτικο Μαδρίτης, Ενρίκε Θερέθο, έδωσε το... ελεύθερο και οι οπαδοί δεν άργησαν να πάρουν τα φτυάρια ανά χείρας.

Μετά τις δηλώσεις του ισχυρού άνδρα των Μαδριλένων πως όποιος θέλει μπορεί να αφαιρέσει την πλακέτα του Τιμπό Κουρτουά, ορισμένοι φίλοι της ομάδας δεν άφησαν την ευκαιρία ανεκμετάλλευτη και έβγαλαν από το χώμα την πλακέτα που έφερε το όνομα του Βέλγου κίπερ της Ρεάλ Μαδρίτης.

Μια αντίδραση που προέκυψε έπειτα από τα προκλητικά λόγια του πρώην κίπερ της Ατλέτικο, ο οποίος πριν από τον τελικό του Champions League κόντρα στη Λίβερπουλ προσπάθησε να... πικάρει τους Κολτσονέρος, τονίζοντας πως αυτή τη φορά θα βρίσκεται στη σωστή πλευρά της ιστορίας.

Προς τιμή του πάντως ο Βέλγος έκανε τα λόγια του πράξη, αφού κατέκτησε το τρόπαιο χάρη σε μια ηρωική εμφάνιση, σε αντίθεση με το 2014 που δέχθηκε τέσσερα γκολ από τη Ρεάλ και έχασε την κούπα ως παίκτης της Ατλέτικο.

Thibaut Courtois’ plaque outside the Wanda Metropolitano has apparently been removed after club president Enrique Cerezo’s words earlier today.



But we're not sure if it's real or not. 🤣



[📸 @LARBI202] pic.twitter.com/kA0sFfdnbz