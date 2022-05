Μαρσέλο: «Ημουν γ@μ$μ#νο παράδειγμα και η Ρεάλ δεν πρόκειται να με ανανεώσει»

Η απόφαση της διοίκησης της Ρεάλ Μαδρίτης να μην ανανεώσει το συμβόλαιο του Μαρσέλο δεν άρεσε καθόλου στον Βραζιλιάνο αμυντικός, ο οποίος εξέφρασε τα παράπονά του στον συμπαίκτη του, Λούκας Βάθκεθ.

Την τελευταία μέρα του πρωταθλήματος, η πρωταθλήτρια Ρεάλ Μαδρίτης έμεινε στο 0-0 με την Μπέτις στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου». Ενα ματς χωρίς βαθμολογικό ενδιαφέρον αλλά ύψιστης σημασίας για τον Μαρσέλο, καθώς ο Βραζιλιάνος αμυντικός έδωσε το τελευταίο του ματς με τη φανέλα των «μερένγκες», μπαίνοντας στο τελευταίο 20λεπτο ως αρχηγός για ν' αποθεωθεί από τον κόσμο των Μαδριλένων.

O 34χρονος αμυντικός πανηγύρισε τον 24ο τίτλο του ως παίκτης των «μερένγκες» κι έγινε ο παίκτης με τα περισσότερα τρόπαια στην ιστορία του συλλόγου, καθώς άφησε πίσω του τον αείμνηστο Πάκο Χέντο που είχε 23. Ωστόσο το κεφάλαιο «Ρεάλ» κλείνει για τον Μαρσέλο, μιας και το συμβόλαιο το ολοκληρώνεται το καλοκαίρι. Η απόφαση της διοίκησης να μην ανανεώσει το συμβόλαιο του δεν άρεσε καθόλου στον Βραζιλιάνο, ο οποίος εξέφρασε τα παράπονά του στον συμπαίκτη του, Λούκας Βάθκεθ.

«Ο σύλλογος δεν πρόκειται να με ανανεώσει... Ήμουν ένα γαμημένο παράδειγμα», ήταν τα λόγια του Μαρσέλο στον Ισπανό συμπαίκτη του.

Ο Μαρσέλο βέβαια έχει εκφράσει ουκ ολίγες φορές την επιθυμία του να παραμείνει στην ομάδα της καρδιάς του, αλλά τα σχέδια της Ρεάλ είναι διαφορετικά.

«Θέλω να μείνω, το έχω πει 50.000 φορές, αλλά θα μιλήσω με τον σύλλογο μετά τον τελικό», είχε πει σε πρόσφατη συνέντευξή του ο Μαρσέλο.

🎙| Marcelo to Lucas on the bench @MovistarFutbol camera: “Because the club is not going to renew me... I have been a f**king example.” #rmalive pic.twitter.com/RkwXN8tsKZ