Ο ένας legend αναγνωρίζει τα πεπραγμένα του άλλου. Ο Μαρσέλο και ο Χοακίν έχουν γράψει τη δική τους ιστορία στο ισπανικό πρωτάθλημα και μοιράστηκαν μια από τις καλύτερες στιγμές τους, μετά το ματς της Ρεάλ με την Μπέτις.

Ο Μαρσέλο σίγουρα έπαιξε το τελευταίο του παιχνίδι με τη φανέλα των «μερένγκες» στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου» μπαίνοντας στο παιχνίδι στο τελευταίο 20λεπτο ως αρχηγός για ν' αποθεωθεί από τον κόσμο των Πρωταθλητών.

Ο Χοακίν κατάφερε να οδηγήσει την Μπέτις στην κατάκτηση του Κυπέλλου Ισπανίας, έχει κλείσει τα 40, αγαπάει όσο ελάχιστοι την ομάδα του, κουβαλάει τρέλα και ίσως τελικά να μη σταματήσει ούτε φέτος!

Οι δυο τους, ξέρουν πολύ καλά πως αποτελούν δυο σημαντικές φιγούρες στην LaLiga, έχουν πετύχει πολλά, έχουν συνδέσει την καριέρα τους με τις Ρεάλ και Μπέτις και λίγο μετά τη «μάχη» τους στο «Μπερναμπέου», ο ένας αναγνώρισε την ιστορία του άλλου...

This moment of mutual admiration between Marcelo and Joaquin defines an entire era of La Liga.



