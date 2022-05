Σουάρες: «Ελπίζω να αγωνιστώ ξανά με τον Μέσι»

Ο Λουίς Σουάρες μίλησε για την θητεία του στην Ατλέτικο και παράλληλα εξέφρασε την επιθυμία του να αγωνιστεί ξανά στο πλευρό του Λιονέλ Μέσι.

Ο Ουρουγουανός επιθετικός ο οποίος αποτελεί παρελθόν από την Ατλέτικο ύστερα από μία διετία, μίλησε στην εκπομπή «El Larguero» της Cadena SER για την αποχώρησή του από τους «ροχιμπλκάνκος» αλλά και για τον Λιονέλ Μέσι.

«Ηθελα να συνεχίσω στην Ατλέτικο. Ημουν ενθουσιασμένος, εκπλήρωσα έναν ρόλο που δεν είχα συνηθίσει, αλλά τον αποδέχτηκα με καλό τρόπο. Ήξερα επίσης ότι οι απαιτήσεις ήταν και όλο και μεγαλύτερες, αλλά μπορούσα να εκπληρώσω αυτό που μου ζήτησε ο προπονητής», ανέφερε αρχικά ο Λουίς Σουάρες για την αποχώρησή του από την Ατλέτικο.

«Εχω ξεχάσει την Μπαρτσελόνα. Έκανα αυτό που έπρεπε. Εμπιστεύτηκα την Ατλέτικο. Το να κερδίσω ένα πρωτάθλημα με μια ομάδα που δεν το είχε κατακτήσει για χρόνια και να πετύχω αυτό το γκολ ήταν απίστευτο. Το απόλαυσα πολύ. Αν και στη Μπάρτσα άφησα τη ζωή μου και ένα μεγάλο στίγμα», συνέχισε ο Ουρουγουανός στράικερ για να μιλήσει στη συνέχεια για το ενδεχόμενο συνεργασίας με τον Λιονέλ Μέσι στην Ίντερ Μαϊάμι.

«Ελπίζω... δεν ξέρεις τι συμβαίνει. Έχουμε μια υπέροχη σύνδεση».

Luis Suárez asked if he can join Inter Miami together with Leo Messi in the next years: "Hopefully... you never know what happens. We've a great connection", tells @ellarguero. 🇺🇾🇦🇷 #InterMiamiCF



"Leo's contract extension with Barça was 100% done [last August]. It was a shock". pic.twitter.com/YO0tFgHZTr