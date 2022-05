Μπαπέ σε Πέρεθ: «Ευχαριστώ για την ευκαιρία να παίξω στην ομάδα μου, καλή τύχη στον τελικό με τη Λίβερπουλ»

O Ισπανός δημοσιογράφος, Τζοσέπ Πεντρερόλ αποκάλυψε στo «El Chiringuito» το μήνυμα που μετέφερε ο Κιλιάν Μπαπέ στην τελική του επαφή με τον ισχυρό άνδρα της Ρεάλ, Φλορεντίνο Πέρεθ.

Σε «ναυάγιο» οδηγήθηκε για τη Ρεάλ Μαδρίτης η μεταγραφική υπόθεση του Κιλιάν Μπαπέ, καθώς ο Γάλλος επιθετικός αποφάσισε να παραμείνει στην Παρί Σεν Ζερμέν, η οποία του έδωσε 600 εκατομμύρια για την επόμενη τριετία και θα «χτίσει» την ομάδα γύρω από αυτόν. Ο γνωστός δημοσιογράφος, Τζοσέπ Πεντρερόλ αποκάλυψε στo «El Chiringuito» το ακριβές μήνυμα που μετέφερε ο 23χρονος σταρ στην τελική επαφή του με τον Φλορεντίνο Πέρεθ. Ο Μπαπέ ευχαρίστησε τον ισχυρό άνδρα των «Μερένγκες» για την ευκαιρία να αγωνιστεί στην ομάδα που υποστήριζε από μικρός, ενώ ευχήθηκε καλή τύχη για τον τελικό του Champions League με αντίπαλο τη Λίβερπουλ το επόμενο Σάββατο (28/05).

«Θέλω να σας ενημερώσω πως επέλεξα να μείνω στην Παρί Σεν Ζερμέν. Θέλω να σας ευχαριστήσω που μου δώσατε την ευκαιρία να παίξω για τη Ρεάλ Μαδρίτης, την ομάδα που υποστηρίζω απ’ όταν ήμουν παιδί. Ελπίζω να καταλαβαίνετε την απόφασή μου, καλή τύχη στον τελικό του Champions League», ανέφερε ο Γάλλος σταρ.

