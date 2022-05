Έτοιμη να παραδεχτεί την... ήττα της στην υπόθεση του Κιλιάν Μπαπέ είναι η Παρί Σεν Ζερμέν σύμφωνα με το «ESPN», καθώς ο γαλλικός σύλλογος φέρεται να γνωρίζει πως ο Γάλλος στράικερ θα προτιμήσει οριστικά τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Στην αναμονή για την τελική απόφαση του Κιλιάν Μπαπέ βρίσκονται Ρεάλ Μαδρίτης και Παρί Σεν Ζερμέν. Ο «καπνός», όμως, απ' ότι φαίνεται θα είναι... λευκός, όπως και το χρώμα στη νέα φανέλα του Γάλλου σταρ που όπως όλα δείχνουν θα μετακομίσει στους Μερένγκες.

Ο 23χρονος στράικερ έχει καθοριστική συνάντηση με τους εκπροσώπους της Βασίλισσας, παρουσία δικηγόρων και της οικογένειάς του, από το οποίο κατά πάσα πιθανότητα θα διευθετηθούν και οι τελευταίες λεπτομέρειες της μετακίνησής του στην πρωταθλήτρια Ισπανίας. Μπορεί προς το παρόν ο παίκτης να μην έχει γνωστοποιήσει την απόφασή του, όμως, σύμφωνα με τον Γάλλο δημοσιογράφο του «ESPN», Λοράν Ζουλιέν, άπαντες στην Παρί γνωρίζουν πως ο Μπαπέ δεν πρόκειται να ανανεώσει το συμβόλαιό του και περιμένουν να ανακοινωθεί επίσημα με τους Μαδριλένους.

Σημειώνεται ότι μετά τη «Marca», το «Athletic» ανέφερε σε ρεπορτάζ του τη Δευτέρα (16/5) ότι Ρεάλ και Μπαπέ έχουν έλθει σε προφορική συμφωνία, η οποία αργά ή γρήγορα θα λάβει και τυπικό χαρακτήρα με το τέλος της σεζόν.

