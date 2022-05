Η διοίκηση της Μπαρτσελόνα είχε το πρωί της Παρασκευής (6/5) συνάντηση με τον μάνατζερ του Γκάβι για την ανανέωση των δύο πλευρών και την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να ολοκληρωθεί και τυπικά το «deal».

O Γκάβι είναι ένας από τους ποδοσφαιριστές που η Μπαρτσελόνα ποντάρει πολλά τόσο για το παρόν της αλλά κυρίως για το μέλλον της. Το συμβόλαιο του 17χρονου χαφ με τους «Μπλαουγκράνα» ολοκληρώνεται το 2023, η Λίβερπουλ είναι μια από τις ομάδες που περιμένουν στη «γωνία» για την περίπτωση του Ισπανού μέσου, όμως με βάση τις τελευταίες εξελίξεις ο νεαρός θα παραμείνει στην ομάδα που ανδρώθηκε ποδοσφαιρικά.

Gavi update. Meeting just finished between Barcelona board and his agent Iván de la Peña. New deal now closer and closer - positive meeting, negotiation is well advanced. 🔵🔴 #FCB Barça proposal was appreciated on Gavi side. Still details to discuss but it’s really close now. pic.twitter.com/eAEA4U5wlr

Όπως ανέφερε σε ανάρτηση του ο δημοσιογράφος Φαμπρίτσιο Ρομάνο η διοίκηση των «Μπλαουγκράνα» είχε το πρωί της Παρασκευής (6/5) συνάντηση με τον μάνατζερ του Γκάβι, Ιβάν ντε λα Πένια και οι δυο πλευρές πλέον είναι κοντά στην ανανέωση της συνεργασίας τους. Η πλευρά του ποδοσφαιριστή έχει ικανοποιηθεί οικονομικά και την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να υπάρξει νέα συνάντηση, στην οποία θα διευθετηθούν οι λεπτομέρειες και θα «κλειδώσει» η συμφωνία των δύο πλευρών.

There will be a new meeting next week between Gavi's agent and Barcelona to discuss final details of the new contract and complete the agreement. The meeting was more than positive today. ⌛️🔵🔴 #FCB



Gavi's happy with the proposal - new deal again described as matter of time.