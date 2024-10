Δύο οπαδοί της Ατλέτικο Μαδρίτης που ενεπλάκησαν στα επεισόδια στο ντέρμπι με τη Ρεάλ Μαδρίτης, ταυτοποιήθηκαν και πλέον βρίσκονται αντιμέτωποι με ισόβιο αποκλεισμό από το γήπεδο.

Το ντέρμπι της Μαδρίτης την περασμένη Κυριακή (29/09, 1-1), μεταξύ της Ατλέτικο και της Ρεάλ Μαδρίτης, σημαδεύτηκε από τα επεισόδια που σημειώθηκαν στο δεύτερο ημίχρονο.

Οπαδοί της Ατλέτικο προέβησαν στη ρίψη διαφόρων αντικειμένων στον αγωνιστικό χώρο με... αποδέκτη τον Κουρτουά, κάτι που είχε ως αποτέλεσμα να διακοπεί το παιχνίδι για περίπου 15 λεπτά, προτού συνεχιστεί.

Με ανακοίνωσή τους, οι Ροχιμπλάνκος ανέφεραν ότι ταυτοποιήθηκαν δύο από τα άτομα που συμμετείχαν στα επεισόδια, τα οποία αναμένεται να αποκλειστούν οριστικά από το γήπεδο. Οι έρευνες για τον εντοπισμό και την ταυτοποίηση κι άλλων εμπλεκόμενων συνεχίζονται, με την Ατλέτικο να επισημαίνει ότι θα αποβληθούν και όσοι ακόμη ενοχοποιηθούν από τη σχετική διαδικασία.

🚨 OFFICIAL: Atletico Madrid have identified two fans throwing objects in the Madrid derby and have permanently banned them. pic.twitter.com/AkN87vTJTs