Ο Ανσού Φατί επέστρεψε στην αγωνιστική δράση μετά από 3,5 μήνες, καθώς πέρασε ως αλλαγή στο παιχνίδι της Μπαρτσελόνα με τη Μαγιόρκα στο «Καμπ Νόου».

Mετά από 101 μέρες ο Ανσού Φατί επέστρεψε και πάλι στην αγωνιστική δράση! Ο 19χρονος εξτρέμ πέρασε ως αλλαγή στο 74ο λεπτό της αναμέτρησης της Μπαρτσελόνα με τη Μαγιόρκα στο «Καμπ Νόου» για την 34η αγωνιστική της La Liga, στη θέση του Φεράν Τόρες και αποθεώθηκε από τους οπαδούς!

Ο νεαρός μεσοεπιθετικός τραυματίστηκε στις 20 Ιανουαρίου στον μηριαίο δικέφαλο του αριστερού ποδιού στο παιχνίδι των «Μπλαουγκράνα» με την Αθλέτικ Μπιλμπάο για το Copa del Rey, οι ιθύνοντες των «Μπλαουγκράνα» του πρότειναν να μπει στο χειρουργείο, όμως επέλεξε να ακολουθήσει συντηρητική θεραπεία και εν τέλει η επιστροφή του Φατί ήρθε μετά από 3,5 μήνες.

❗Ansu #Fati finally returns to the pitch again after suffering from an injury in January. pic.twitter.com/dhRAVSe6DT