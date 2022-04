Ο άνετος Τιμπό Κουρτουά κάθισε για μερικά λεπτά στις διαφημιστικές πινακίδες κι άνοιξε συζήτηση με τους οπαδούς της Σεβίλλης, προκειμένου να τους εξηγήσει τον κανονισμό του χεριού, τη στιγμή που ο διαιτητής ήλεγχε στο VAR το γκολ του Βινίσιους.

Ο Βραζιλιάνος μεσοεπιθετικός της Ρεάλ Μαδρίτης σκόραρε για την ομάδα του στην έδρα της Σεβίλλης, ενώ οι «μερένγκες» ήταν πίσω στο σκορ με 2-1, ωστόσο ο διαιτητής, ακόμα και με «on-field review» είδε πως ο Βινίσιους χρησιμοποίησε το χέρι του κι έτσι δεν μέτρησε το γκολ.

Οση ώρα ο ρέφερι ήλεγχε τη φάση στο VAR, ο Τιμπό Κουρτουά άνοιξε συζήτηση με τους οπαδούς της Σεβίλλης, προκειμένου να τους εξηγήσει τον κανονισμό του χεριού, λέγοντας τους πιθανότατα ότι το γκολ του συμπαίκτη του έπρεπε να είχε καταχωρηθεί. Το εντυπωσιακό είναι ότι η συζήτηση έγινε υπό φυσιολογικές συνθήκες, χωρίς μάλιστα να δημιουργηθεί το παραμικρό μεταξύ των δύο πλευρών.

Courtois was explaining the handball rule to Sevilla fans 👀



