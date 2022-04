Ο Βινίσιους σκόραρε για τη Ρεάλ Μαδρίτης στην έδρα της Σεβίλλης, ενώ έχαναν οι «Μερένγκες», όμως ο διαιτητής, ακόμα και με «on-field review» είδε πως ο Βραζιλιάνος χρησιμοποίησε το χέρι του.

Το ξέσπασμα των ποδοσφαιριστών και του πάγκου της Ρεάλ Μαδρίτης προκάλεσε η απόφαση του διαιτητή Κουάντρα να ακυρώσει γκολ του Βινίσιους κόντρα στη Σεβίλλη στο 75', ενώ η ομάδα του έχανε με 2-1. Ο διαιτήτης ακύρωσε άμεσα το γκολ, καθώς είδε πως ο Βραζιλιάνος χρησιμοποίησε το χέρι του, ενώ παρά το «on-field review» που έκανε δεν ανακάλεσε την απόφαση του και προκάλεσε οργισμένες αντιδράσεις από τους οπαδούς της ομάδας στα Social Media. Από ότι φάνηκε η επιλογή του διαιτητή να ακυρώσει το γκολ του Βινίσιους προκάλεσε το αγωνιστικό ξέσπασμα των Μαδριλένων, οι οποίοι ανέτρεψαν το ματς και έφυγαν από την Ανδαλουσία με τους τρεις βαθμούς.

That is definitely a goal. Go Viniiiiii 🔥 #Vinicius #RealMadrid #HalaMadrid #SevillaFCRealMadrid pic.twitter.com/t9fjBQaZPX