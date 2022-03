Ρομάνο: «Καμία επαφή μεταξύ Μπαρτσελόνα και Μπαπέ»

Ο Κιλιάν Μπαπέ δεν αποτελεί στόχο της Μπαρτσελόνα σύμφωνα με τον έγκριτο δημοσιογράφο, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο οποίος τόνισε πως το μέλλον του 23χρονου Γάλλου βρίσκεται μεταξύ Παρί και Ρεάλ.

Η «Equipe» έριξε βόμβα το βράδυ της Πέμπτης (24/3) κάνοντας λόγο για επαφές της Μπαρτσελόνα με τον Κιλιάν Μπαπέ, όμως πολύ γρήγορα τα ισπανικά Μέσα αλλά και ο έγκριτος Ιταλός ρεπόρτερ, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, έσπευσαν να την διαψεύσουν.

Σύμφωνα με τις δικές τους πληροφορίες, οι Καταλανοί δεν έχουν επιχειρήσει να κάνουν δικό τους τον Γάλλο αστέρα και να μπουν... σφήνα στα σχέδια των Παρί Σεν Ζερμέν -Ρεάλ Μαδρίτης, ο οποίες τελικά παραμένουν οι μοναδικές που «μάχονται» για το μέλλον του 23χρονου επιθετικού.

Αντιθέτως, η Μπαρτσελόνα φαίνεται πως έχει στρέψει στο βλέμμα της στην περίπτωση του Ραφίνια για ενίσχυση στην επιθετική γραμμή, με την πρώτη επίσημη πρόταση ύψους 35 εκατομμυρίων ευρώ όμως να απορρίπτεται από τη Λιντς.

🚨🌕| Kylian Mbappé's priority is still to join Real Madrid. The club is ready and waiting for the contracts to be signed. Barcelona deny ALL rumours linking them to Mbappé. @FabrizioRomano #rmalive