Με δύο γκολ και μία ασίστ στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου» , ο Πιερ Εμερίκ Ομπαμεγιάνγκ έχει την ίδια συνεισφορά σε clasico με τον Κριστιάνο Ρονάλντο.

Ο Γκαμπονέζος στράικερ ήταν γι’ ακόμη μία φορά πρωταγωνιστής της ομάδας του, αυτή τη φορά κόντρα στην Ρεάλ, πετυχαίνοντας δύο γκολ και μία ασίστ και μέσω social media έγραψε, φυσικά με απόλυτη επίγνωση για τους αποδέκτες του μηνύματός του: «Ο... τελειωμένος, σάς χαιρετά»!

Μετά από αυτή την τρομερή εμφάνισή του ο Ομπαμεγιάνγκ έχει την ίδια συνεισφορά σε clasico στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου» με τον Κριστιάνο Ρονάλντο, αν βγουν απ' την εξίσωση τα πέναλτι. Συγκεκριμένα ο Πορτογάλος αστέρας με 18 γκολ σε ντέρμπι υπολείπεται μόνο των 26 του Λιονέλ Μέσι κι έχει όσα ο Αλφρέδο ντι Στέφανο.

Ωστόσο, δεν κατάφερε να έχει μεγαλύτερη συνεισφορά από τον Ομπαμεγιάνγκ σε εντός έδρας clasico, έστω κι αν ο ένας ήταν εννέα χρόνια στη La Liga και ο πρώην επιθετικός της Άρσεναλ, έκανε πριν από μερικούς μήνες το ντεμπούτο του.

Ο Κριστιάνο έχει βρει δίχτυα μόλις τρεις φορές σε ντέρμπι στην έδρα της Ρεάλ, χωρίς πέναλτι, ενώ στα εννέα χρόνια παρουσίας του στους «μερένγκες» δεν έβγαλε ασίστ σε εντός έδρας ντέρμπι κι έτσι έχει μόνο αυτά τα τρία γκολ χωρίς τα πέναλτι ως συνεισφορά. Αν προστεθούν και τα πέναλτι, τότε αυτή παραμένει μικρή, αφού συνολικά φτάνει τα έξι γκολ.

Από την άλλη ο Ομπαμεγιάνγκ σε 71 λεπτά είχε την ίδια συνεισφορά σε clasico σε σχέση με τον επιθετικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, σε 1.293 λεπτά.

Pierre-Emerick Aubameyang has already scored more Clásico goals (excluding penalties) at the Santiago Bernabéu in La Liga than Cristiano Ronaldo did during 9 YEARS at Real Madrid. pic.twitter.com/zvtiUXOT3B