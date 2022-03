Επίσημη πρόταση στον Νουσέρ Μαζράουϊ φέρεται να κατέθεσε η Μπαρτσελόνα προκειμένου να τον αποκτήσει ως ελεύθερο από τον Άγιαξ το προσεχές καλοκαίρι.

Τα μεταγραφικά σχέδια στη Μπαρτσελόνα δεν περιορίζονται μονάχα στις προσθήκες των Αντρέας Κρίστενσεν και Έρλινγκ Χάαλαντ, αφού στη Βαρκελώνη δουλεύουν πάνω και στην απόκτηση του Νουσέρ Μαζράουϊ από τον Άγιαξ!

Σύμφωνα με τον έγκυρο Ιταλό ρεπόρτερ, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι Μπλαουγκράνα έχουν καταθέσει ήδη επίσημη πρόταση στον Μαροκινό δεξιό μπακ, ο οποίος αναμένεται να αποχωρήσει ως ελεύθερος από την Ολλανδία το προσεχές καλοκαίρι.

Παρόλα αυτά, οι Καταλανοί δεν «παίζουν» μόνοι τους για την περίπτωση του 24χρονου άσου, καθώς το όνομα του φέρεται να απασχολεί επίσης τις Ντόρτμουντ και Μίλαν.

