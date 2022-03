Παίκτης της Μπαρτσελόνα πρέπει να θεωρείται ο Αντρέας Κρίστενσεν, ο οποίος θα υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια θα υπογράψει πενταετές συμβόλαιο.

Οι «μπλαουγκράνα» βρήκαν στον πρόσωπο Αντρέας Κρίστενσεν τον ιδανικό παίκτη για την ενίσχυση στα μετόπισθεν. Το τελευταίο διάστημα ήταν σε επαφές με τον 25χρονο Δανό αμυντικού, του οποίου το συμβόλαιο ολοκληρώνεται στο τέλος της σεζόν.

Οι δύο πλευρές ήρθαν τελικά σε συμφωνία και σύντομα αναμένεται να πέσουν οι υπογραφές. Εντός της εβδομάδας μάλιστα, ο Κρίστενσεν θα υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια θα μεταβεί στη Βαρκελώνη για να ανακοινωθεί από την Μπαρτσελόνα.

Το συμβόλαιο που θα υπογράψει ο νεαρός κεντρικός αμυντικός θα είναι για τα επόμενα πέντε χρόνια, με αποδοχές που θα φτάνουνε μέχρι και τα έξι εκατομμύρια ευρώ ετησίως.

Με τη φανέλα της Τσέλσι, ο Αντρέας Κρίστενσεν κατέγραψε 153 συμμετοχές, έχοντας απολογισμό δύο τέρματα και ισάριθμες ασίστ από το 2015 που αγωνίζεται έως και σήμερα.

🚨🚨[SPORT] | Andreas Christensen will undergo his second medical examination today after undergoing his first last week. After that it will only remain to sign the contract. The player will sign a 5-season contract with a salary of €6M. #fcblive ✅✅ pic.twitter.com/Le5fNfws4h