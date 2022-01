Ο κολοσσός στον χώρο της μουσικής και του streaming, Spotify βρίσκεται σε επαφές με τη Μπαρτσελόνα για να γίνει βασικός χορηγός στη φανέλα των Μπλαουγκράνα, καθώς και στο όνομα του «Καμπ Νόου».

Φαβορί για τον νέο χορηγό της Μπαρτσελόνα παρουσιάζεται τις τελευταίες ώρες η «Spotify», ο παγκόσμιος κολοσσός online streaming συνώνυμο πια της μουσικής βιομηχανίας. Όπως αποκάλυψε η «Mundo Deportivo», η σουηδική εταιρεία με επικεφαλής τον Ντάνιελ Εκ, ο οποίος πέρυσι είχε εκφράσει δημόσια το ενδιαφέρον του να αγοράσει την Άρσεναλ από τον Σταν Κρένκε, βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τη διοίκηση των Μπλαουγκράνα για να γίνει ο βασικός σπόνσορας της φανέλας από την ερχόμενη σεζόν.

Η τρέχουσα συμφωνία των Καταλανών με τη «Rakuten» λήγει στις 30 Ιουνίου κι από τη στιγμή που επιβεβαιωθεί ότι οι δύο πλευρές να δεν θα ανανεώσουν τη συνεργασία τους, ο ισχυρότερος υποψήφιος να τη διαδεχθεί είναι η «Spotify». Μάλιστα, το πλάνο της εταιρείας δεν σταματά στη φανέλα, καθώς σύμφωνα με καταλανικά δημοσιεύματα ο Ντάνιελ Εκ προτίθεται να πληρώσει και για τα δικαιώματα του ονόματος του «Καμπ Νόου». Αν υπάρξει deal, τότε το γήπεδο των Μπλαουγκράνα θα μετονομαστεί σε «Καμπ Νόου Spotify».

Οι αρχικές εκτιμήσεις κάνουν λόγο για συνολική χορηγία ύψους 60-65 εκατομμυρίων ευρώ τον χρόνο, όμως, απομένει ακόμα αρκετή απόσταση μεταξύ των δύο πλευρών σχετικά με τη διάρκεια της συμφωνίας για το όνομα του γηπέδου. Οι ιθύνοντες της Μπαρτσελόνα είχαν θέσει στο παρελθόν ορίζοντα από 15 ως 30 έτη για την εκχώρηση δικαιωμάτων στον τίτλο του «Καμπ Νόου», με την πλευρά της Spotify να προτείνει μικρότερο διάστημα.

We've heard rumours of Spotify wanting to sponsor Barcelona next season...



But Mundo Deportivo now say they also want naming rights for Camp Nou! 🏟️#LLL

🧡🇪🇸⚽️ pic.twitter.com/osSPck2vIj