Η Μπαρτσελόνα πήρε προβάδισμα κόντρα στη Γρανάδα με κεφαλιά του Λουκ Ντε Γιονγκ, χάρη στην πρώτη ασίστ του Ντάνι Άλβες ως παίκτη των Μπλαουγκράνα μετά τον Μάιο του 2016, απέναντι στην ίδια ομάδα!

Ο 39χρονος Ντάνι Άλβες γύρισε τον χρόνο πίσω στο 2016 στο «Λος Κάρμενες» της Γρανάδα, σερβίροντας την παρθενική του ασίστ στο δεύτερό του πέρασμα από τη Μπαρτσελόνα! Ο Βραζιλιάνος legend, ο οποίος έγινε ο γηραιότερος παίκτης των Καταλανών που αγωνίζεται στο ισπανικό πρωτάθλημα, βρήκε με ιδανική σέντρα το κεφάλι του Λουκ Ντε Γιονγκ, ο οποίος νίκησε τον Μαξιμιάνο κι άνοιξε το σκορ για τη Μπάρτσα στο 0-1, όπως είχε κάνει και την περασμένη αγωνιστική κόντρα στη Μαγιόρκα.

Έτσι, ο Άλβες έγραψε ασίστ ως παίκτης των Μπλαουγκράνα μετά τον Μάιο του 2016, όταν είχε αντιμετωπίσει και πάλι τη Γρανάδα, στο τελευταίο του ματς στο ισπανικό πρωτάθλημα μέχρι την επανεμφάνισή του πεντέμισι χρόνια αργότερα.

Luuk de Jong goal



The Dutchman rises to meet a wonderful cross from the legend Dani Alves



Barcelona take the lead against Granadapic.twitter.com/0SgFnbWDd2