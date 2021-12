Ατλέτικο: Ο Σουάρες έγινε έξαλλος με τον Σιμεόνε για την αλλαγή του (vid)

Εξαλλος έγινε ο Λουίς Σουάρες με τον Ντιέγκο Σιμεόνε, για το γεγονός ότι τον αντικατέστησε κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με την Σεβίλλη.

Με γκολ του Οκάμπος στο 89' η Σεβίλλη πήρε το μεγάλο ντέρμπι κόντρα στην Ατλέτικο με 2-1 και πλησίασε με... άγριες διαθέσεις στο -5 την πρωτοπόρο Ρεάλ.

Ο Λουίς Σουάρες δεν κατάφερε να βοηθήσει την ομάδα του, όσο ενδεχομένως θα περίμενε ο Ντιέγκο Σιμεόνε, γι' αυτό και αποσύρθηκε στον πάγκο στο 59ο λεπτό της αναμέτρησης. Η απόφαση του 51χρονου τεχνικού δεν άρεσε στον Ουρουγουανό στράικερ, ο οποίος τα έβαλε μαζί του την ώρα που αποχωρούσε από τον αγωνιστικό χώρο.

Μάλιστα, ο εκνευρισμός του ήταν τόσο έντονος που ψέλλισε και μερικά «γαλλικά» εναντίον του προπονητή του. Ο Σουάρες, ωστόσο, δεν διανύει την καλύτερη στιγμή του στην Ατλέτικο. Στα τελευταία δέκα παιχνίδια έχει πετύχει μόνο ένα γκολ, αυτό κόντρα στη Βαλένθια τον περασμένο Νοέμβρη.

Luis Suarez doesn’t look too happy coming off the field tonight 👀 pic.twitter.com/a55AgMeFqx