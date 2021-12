Κουρτουά: Ο φύλακας άγγελος που άντεξε στο... τσουνάμι (poll)

Από την καθολική απαξίωση στο πιο αδιόρατο στέμμα! Ο Τιμπό Κουρτουά έχει αναγεννηθεί μέσα από τις στάχτες του στη Ρεάλ Μαδρίτης και σαν άλλος... Άτλας την οδηγεί σε απλησίαστες κορυφές.

«Ο Κουρτουά είναι απίθανος, για μένα είναι ο καλύτερος τερματοφύλακας στον κόσμο. Δεν έχω ξαναδεί κάποιον σαν εκείνον, πιάνει τα πάντα στα ματς και στις προπονήσεις. Κάθε μέρα συνεχίζει να με εκπλήσσει». Τα αποθεωτικά λόγια του Βινίσιους μετά την εμφάνιση του Βέλγου απέναντι στην... πρώην μαρτυρούν όλη την αλήθεια. Όσο κι αν προσπαθούσαν να βρουν το γκολ που θα τους έβαζε εκ νέου στο ντέρμπι, οι παίκτες της Ατλέτικο είχαν συναντήσει μπροστά τους ένα ανυπέρβλητο τείχος.

Αρχικά ο Γκριεζμάν, έπειτα ο Κούνια και στο τέλος ο Ζοάο Φέλιξ... όλες οι προσπάθειές τους είχαν την ίδια κατάληξη. Φάλτσα, δύναμη, τεχνική, όποια ιδέα ή τρόπο είχαν σκαρφιστεί οι Ροχιμπλάνκος τελικά φαινόταν ασήμαντος μπροστά στον γίγαντα των 200 εκατοστών που δέσποζε κάτω από τα δοκάρια της Βασίλισσας. Το σφύριγμα της λήξης βρήκε τη Ρεάλ να παίρνει τη νίκη στο derbi Madrileno και τον Κουρτουά να κρατά απαραβίαστη την εστία του με έξι εντυπωσιακές επεμβάσεις, τις περισσότερες που έχει πραγματοποιήσει ποτέ σε ματς με τη φανέλα των Μαδριλένων. Νομοτελειακά το βραβείο του MVP ήταν η ελάχιστη δικαίωση.

Thibaut Courtois made six saves against Atlético Madrid, the joint-most he's made in a single LaLiga game since joining Real Madrid. Another Madrid derby clean sheet in the bag. ⛔️ pic.twitter.com/NTFFyUgfQI

Η εμφάνιση όμως απέναντι στους Κολτσονέρος δεν ήταν η εξαίρεση. Αντιθέτως, ο Βέλγος από την περσινή κιόλας σεζόν δεν θυμίζει σε τίποτα εκείνον τον άγαρμπο, πανύψηλο τερματοφύλακα που κατέφτασε στη Μαδρίτη το καλοκαίρι του 2018 για να διαδεχτεί τον Κέιλορ Νάβας. Μια απόφαση που εκ προοιμίου φάνηκε να εκθέτει τόσο τον ίδιο, όσο και την επιλογή των Μερένγκες. Από τις πρώτες του κιόλας εμφανίσεις ο Κουρτουά παρέμενε μακριά από τον καλό του εαυτό, εκείνον που υπερασπιζόταν με αυταπάρνηση την εστία της Τσέλσι. Ατελείωτα λάθη, ακόμα περισσότερα γκολ προς τη τη βασιλική εστία, μια εμφάνιση - παράδειγμα προς αποφυγή εναντίον της Μπαρτσελόνα στην εκκωφαντική συντριβή της Ρεάλ με 5-1 και ένα όνομα που δεχόταν ανελέητη επίθεση από τα μαδριλένικα media.

Το μέλλον του Βέλγου στο σύλλογο παρουσιαζόταν από την πρώτη του κιόλας σεζόν επισφαλές. Η ατέρμονη κριτική, η αντιπάθεια των οπαδών προς το πρόσωπο ενός πρώην «εχθρού» και οι απογοητευτικές του παρουσίες μπορεί να είχαν ωθήσει τον καθένα στον αγωνιστικό λήθαργο. Κάτι παρόμοιο που βιώνει ο συμπατριώτης και συμπαίκτης του στην εθνική Βελγίου, Εντέν Αζάρ, ο οποίος αδυνατεί να ανακαλύψει το γιατρικό στις χρόνιες πληγές του. Η ιστορία του Κουρτουά όμως εξελίσσεται διαφορετικά. Η απαξίωση, αυτή η καθολική αποδοκιμασία προς το πρόσωπό του έπαψε πλέον να κάνει κάθε εβδομάδα αισθητή την παρουσία της στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου». Κι αυτό δεν συνέβη φυσικά εν μια νυκτί. Αντίθετα ο Βέλγος έχει χύσει πολύ ιδρώτα για να κερδίσει πίσω την χαμένη του αυτοπεποίθηση. Και με τις φετινές του εμφανίσεις αποδεικνύει με τον καλύτερο τρόπο πως οι δύσκολες μέρες ανήκουν οριστικά στο παρελθόν.

Το ντέρμπι κόντρα στην Ατλέτικο είναι απλώς ένα δείγμα της τρομακτικής ανέλιξής του. Γιατί μπορεί το σύνολο του Κάρλο Αντσελότι να επελαύνει προς το 35ο πρωτάθλημα στην ιστορία του με 11 σερί νίκες στο... βιογραφικό, όμως τα νούμερα δεν θα μπορούσαν να στηριχθούν χωρίς ο δικό τους «Άτλαντας» να αντέχει το βάρος. Άλλωστε το ποσοστό 2,6 αποκρούσεων που πραγματοποιεί ανά αγώνα προδίδει από μόνο του τη συμβολή του στην ξέφρενη πορεία των Μπλάνκος. Με 78% επιτυχημένες επεμβάσεις σε όλες τις διοργανώσεις πολλές φορές φαίνεται σαν να οδηγεί μόνος του το άρμα. Σε μια σεζόν τόσων αλλαγών στην οπισθοφυλακή των Μερένγκες - με τους Ράμος και Βαράν να αποτελούν παρελθόν και τους Μιλιτάο, Αλάμπα να καλούνται να καλύψουν ονόματα που άφησαν εποχή στη Μαδρίτη - ήταν δεδομένο πως ανασταλτικά η Ρεάλ θα είχε προβλήματα. Προβλήματα όμως που για την ώρα έχουν κρυφτεί κάτω από το χαλί.

Σε 22 παιχνίδια ο Κουρτουά έχει καταφέρει να κρατήσει την εστία του ανέπαφη συνολικά εννέα φορές, τέσσερις εκ των οποίων ήρθαν στα τελευταία ισάριθμα παιχνίδια των Μαδριλένων στη La Liga. Αν κάποιος εξετάσει αυτό το στατιστικό μεμονωμένα, τότε θα κατέληγε πως η Ρεάλ ανταπεξήλθε άψογα ανασταλτικά στο δύσκολο πρόγραμμα των τελευταίων εβδομάδων και δικαίως συνέχισε ακάθεκτη να μοιράζει... σφαλιάρες. Η πραγματικότητα όμως εν μέρει διαφωνεί. Τόσο κόντρα στη Μπιλμπάο, όσο και στο Μαδριλένικο ντέρμπι ο Βέλγος τερματοφύλακας χρειάστηκε να ορθώσει ανάστημα συνολικά οκτώ φορές, με τις περισσότερες επεμβάσεις του να αποτελούν σφραγίδα και πόνημα ενός κορυφαίου κίπερ.

22 - Thibaut Courtois 🇧🇪 has saved 22 of the last 24 shots on target he has faced for @realmadriden in all competitions and each of the last 15: 4 vs Sevilla, 2 vs Athletic, 3 vs Inter Milan and 6 vs Atlético de Madrid. Fantastic. pic.twitter.com/OmJiy7nYZa