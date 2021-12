Ρεάλ: Ο Κουρτουά μάτωσε για να κρατήσει ανέπαφη την εστία του (vid)

Ο Τιμπό Κουρτουά χάρη στις σπουδαίες του επεμβάσεις, διατήρησε ανέπαφη την εστία του και βοήθησε τα μέγιστα προκειμένου η Ρεάλ να στεφθεί νικήτρια του ντέρμπι με την Ατλέτικο.

Οι Μαδριλένοι κατάφεραν με σχετική άνεση να επικρατήσουν με 2-0 της Ατλέτικο και με αυτόν τον τρόπο αύξησαν στους 13 βαθμούς την απόσταση των δύο διεκδικητών του τίτλου.

Οι «μερένγκες» είχαν σε μεγάλη βραδιά τον Τιμπό Κουρτουά, ο οποίος με τις εξαιρετικές του επεμβάσεις κράτησε το μηδέν στην εστία του. Αυτή ήταν και η τέταρτη συνεχόμενη φορά που ο Βέλγος πορτιέρε δεν δέχθηκε γκολ σε εντός έδρας ντέρμπι με την Ατλέτικο. Ενδεικτικό είναι ότι σε μια προσπάθειά του να αποσοβήσει τον κίνδυνο για την ομάδα του, μάτωσε στο πρόσωπο.

Ο Κουρτουά έδωσε γι' ακόμη ένα ματς απαντήσεις, αποδεικνύοντας ότι αποτελεί έναν εκ των κορυφαίων γκολκίπερ....

🚨🚨 Thibaut Courtois was bleeding last night after making a save with his face. He does whatever it takes to avoid conceding a goal. @SQuirante #rmlive 🧤 pic.twitter.com/x0pgQ6z9yG

4 - @realmadriden have kept a clean sheet in four @LaLigaEN home games in a row against Atlético de Madrid for the first time ever, all four with Thibaut Courtois 🇧🇪 as goalkeeper (11 saves/11 shots on target faced - 6/6 in this derby). Giant. pic.twitter.com/vxJ0s2a9rh