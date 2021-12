Μπενζεμά: Πρόλαβε και παίζει στο ντέρμπι της Μαδρίτης

Ο Καρίμ Μπενζεμά έδωσε κανονικά το «παρών» στην πρωινή προπόνηση της Ρεάλ το Σάββατο κι έτσι θα μπει στα πλάνα του Κάρλο Αντσελότι για το μεγάλο ντέρμπι της Μαδρίτης απέναντι στην Ατλέτικο.

Ο Κάρλο Αντσελότι προσπαθούσε να παραμείνει αισιόδοξος για τον Γάλλο επιθετικό όταν εκείνος τραυματίστηκε στο ματς με την Σοσιεδάδ και απουσίασε από το παιχνίδι της τελευταίας αγωνιστικής των ομίλων του Champions League.

Η αναμονή μέχρι και την τελευταία στιγμή τελικά δικαίωσε τον Ιταλό κόουτς που το πρωί του Σαββάτου είδε τον Μπενζεμά να συμμετέχει κανονικά στην προπόνηση της ομάδας προκειμένου να προλάβει το μεγάλο ντέρμπι με τους «ροχιμπλάνκος», το βράδυ (22:00) της Κυριακής στο «Μπερναμπέου».

Karim Benzema training ahead of the Madrid derby pic.twitter.com/fnMZ4cYpeX

The man for the big occasion... ⚔️



🔥 @Benzema 🔥#RealMadridAtleti pic.twitter.com/5h5N6Tdxgb