Η απίθανη «ρουκέτα» του Βινίσιους που χάρισε τη νίκη στη Ρεάλ (vid)

Σε ήρωα της Ρεάλ εξελίχθηκε ο Βινίσιους απέναντι στη Σεβίλλη, με τον Βραζιλιάνο να πιάνει απίστευτο «κεραυνό» στο 86΄για να γράψει το τελικό 2-1.

Απίθανο, φανταστικό, εξωπραγματικό! Ο Βινίσιους είχε μεγάλα κέφια απέναντι στη Σεβίλλη και πέτυχε (τουλάχιστον) το γκολ της αγωνιστικής. Την ώρα που όλα έδειχναν πως η Ρεάλ θα αναγκαστεί να μοιραστεί τον βαθμό της ισοπαλίας, ο Βραζιλιάνος πέτυχε αδιανόητο τέρμα στο 86΄και χάρισε το τρίποντο στους Μαδριλένους στο ντέρμπι κορυφής. Αφού κατέβασε άψογα με το στήθος, ο 21χρονος άσος κατευθύνθηκε κατά μέτωπο προς την εστία και έπιασε ασύλληπτη «οβίδα» έξω από την περιοχή, με τη μπάλα να αναπαύεται βίαια στο «παραθυράκι» του Μπόνο!

Has Ansu Fatty done anything half as good as this? No. is he better than Vinicius Junior? No. will he ever be? No. pic.twitter.com/2g3lLFyixD