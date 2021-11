Μπαρτσελόνα: Σοβαρό πλήγμα με Πέδρι, μένει εκτός μέχρι το νέο έτος

Πλήγμα στην Μπαρτσελόνα, καθώς ο Πέδρι πέστη δεύτερη υποτροπή στην θλάση στον μηρό και θα αναγκαστεί να μείνει εκτός γηπέδων τουλάχιστον μέχρι τις αρχές του επόμενου έτους.

Η βιασύνη του να πιέσει το πόδι του, ώστε να αγωνιστεί στον αγώνα με την Μπενφίκα απέβη καταστροφική για τον Πέδρι, ο οποίος κοντεύει να κλείσει δύο μήνες εκτός δράσης.

Ο 19χρονος μέσος της Μπαρτσελόνα υπέστη δεύτερη υποτροπή στην θλάση στον μηρό που τον ταλαιπωρεί και θα μείνει τουλάχιστον εκτός γηπέδων μέχρι τις αρχές του 2022.

Ετσι, το ιατρικό επιτελείο των Καταλανών θα πρέπει είναι πολύ πιο προσεκτικό με την αποθεραπεία του «Golden boy», αφού δεν θέλουν να ρισκάρουν να χάσουν για ακόμα μεγαλύτερο χρονικό διάστημα τον παίκτη αποκάλυψη της περσινής σεζόν, ο οποίος φέτος δεν έχει καταφέρει να αγωνιστεί σε αρκετά παιχνίδια με τους «μπλαουγκράνα».

🚨🚨🚨[ @fansjavimiguel🥇] | Pedri will not be able to play until 2022. His recovery starts from scratch after suffering 2 relapses, and although it is not ruled out that the 'Golden Boy' may return before, he will be like a new winter signing for Xavi. #FCBlive pic.twitter.com/EzAnDjF0nC