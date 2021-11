Μπαρτσελόνα: «Η Παρί πουλάει πετρέλαιο και αγοράζει όποιον παίκτη θέλει»!

Ο αθλητικός διευθυντής της Μπαρτσελόνα, Ματέου Αλεμάνι απασφάλισε και έκανε επίθεση προς την Παρί Σεν Ζερμέν. «Πουλάει πετρέλαια και αγοράζει παίκτες, δεν την ελέγχει κανείς»!

Ο Αλεμάνι τόνισε πως για περιπτώσεις όπως αυτές που προκύπτουν με τους χειρισμούς της Παρί Σεν Ζερμέν, έπρεπε να δημιουργηθεί η European Super League και γι' αυτό οι «μπλαουγκράνα» είχαν αποφασίσει να συμμετέχουν στην κλειστή Λίγκα που... ναυάγησε εντός 48 ωρών.

«Η Παρί όποτε θέλει πουλάει πετρέλαιο και με τα χρήματα αγοράζει όποιον παίκτη θέλει, όποτε το θέλει. Εμείς δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό.

Αυτό είναι και το μεγάλο πρόβλημα. Μας ζητούν ν' ανταγωνιστούμε ομάδες που δεν αντιμετωπίζουν καμία συνέπεια από κανέναν.

Δεν την ελέγχει κανείς, ούτε καν η UEFA. Η Super League γι' αυτό πήγε να δημιουργηθεί, για να υπάρξει ισορροπία και ν' αποφεύγονται τέτοιες καταστάσεις» ήταν τα λόγια του αθλητικού διευθυντή της Μπαρτσελόνα.

Mateu Alemany: "PSG can get their petroleum chequebook and sign whoever they want. We can't do that. That's a problem, we are asked to compete with teams who have no restrictions, not even with UEFA. The Super League was created to have a balance, and avoid these situations." pic.twitter.com/AcJZlmXIAh