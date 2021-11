Γοδίν: Μένει ελεύθερος από την Κάλιαρι και ρίχνει γέφυρες να επιστρέφει στην Ατλέτικο

Ο Ντιέγκο Γοδίν φέρεται να προβάρει τη φανέλα της Ατλέτικο μιας και τον Γενάρη θα μείνει ελεύθερος από την Κάλιαρι.

Ο 35χρονος κεντρικός αμυντικός πέρασε εννέα χρόνια με την Ατλέτικο από το 2010 έως το 2019, σημειώνοντας περισσότερες από 250 εμφανίσεις στη La Liga. Έκτοτε, έπαιξε για την Ίντερ και μετά την Κάλιαρι, όπου βρίσκεται σήμερα.

Όμως μετά από 36 εμφανίσεις με την ιταλική ομάδα, ο Γοδίν φαίνεται έτοιμος να προχωρήσει. Σύμφωνα με την «Mundo Deportivo», ο Ουρουγουανός αμυντικός θα αποχωρήσει τον Ιανουάριο από την Κάλιαρι, συμφωνώντας να λύσει νωρίς το συμβόλαιό του.

Το ρεπορτάζ υποστηρίζει ότι επιθυμία του είναι να επιστρέψει στην Ατλέτικο, ακόμα κι αν χρειαστεί να υπογράψει συμβόλαιο με μειωμένες αποδοχές, μιας και το οικονομικό κομμάτι είναι το τελευταίο που τον ενδιαφέρει.

