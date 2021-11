Πέρεθ: «Προσφέραμε 200 εκατ. ευρώ στην Παρί για τον Μπαπέ και δεν τα δέχθηκε»

Ο πρόεδρος της Ρεάλ Μαδρίτης, Φλορεντίνο Πέρεθ τόνισε πως έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι του το περασμένο καλοκαίρι για να πείσει την Παρί Σεν Ζερμέν να παραχωρήσει τον Κιλιάν Μπαμπέ.

Aπό το περασμένο καλοκαίρι οι «μερένγκες» προσπαθούν να πείσουν τους ανθρώπους της Παρί Σεν Ζερμέν, να παραχωρήσουν τον Κιλιάν Μπαπέ. Ωστόσο, είδαν τις προσπάθειες τους να καταλήγουν στο κενό. Αυτό όμως δεν πτοεί τον Φλορεντίνο Πέρεθ, ο οποίος ετοιμάζει νέα πρόταση στον Γάλλο επιθετικό προκειμένου να τον αποκτήσει.

Ο ισχυρός άνδρας των Μαδριλένων, παραδέχθηκε ότι στόχος του παραμένει ο 22χρονος αστέρας των Παριζιάνων, με τους ιθύνοντες του γαλλικού συλλόγου όμως να μοιάζουν ανένδοτοι, μιας και δεν αποδέχονται καμία πρόταση των Μαδριλένων.

«Θέλω να φέρουμε στην ομάδα μας τους καλύτερους ποδοσφαιριστές στον κόσμο. Αυτήν την στιγμή δίνουμε 200 εκατομμύρια ευρώ για τον Μπαπέ και δεν μας τον δίνουν. Τότε, είναι καλύτερο για εμάς να έρθει ως ελεύθερος σε λίγους μήνες, δεν έχουμε πρόβλημα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πέρεθ και στη συνέχεια κλήθηκε να μιλήσει για το πρότζεκτ της European Super League.

«Το 55 φτιάχτηκε το Ευρωπαϊκό Κυπελλο. Το ποδόσφαιρο έχει να κάνει άμεσα με τα πλεονεκτήματα και τους πόρους φυσικά. Πρέπει να πρεσβεύει τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να έχει ως αρχές την αλληλεγγύη, το δίκαιο παιχνίδι και τον ανταγωνισμό. Πρέπει να τα βάλουμε όμως σε μια σειρά και εγώ θα παλέψω για να το πετύχω. Κάποια στιγμή τα 30 μεγαλύτερα κλαμπ της Ευρώπης θα γίνουν κρατικά», κατέληξε ο πρόεδρος της Ρεάλ.

🚨| Perez: "Mbappe? We offered them 200 million and they didn't want to sell." @Ramon_AlvarezMM pic.twitter.com/CLpkspKRZ4