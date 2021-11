Καφού: «Ο Ντάνι Άλβες είναι καλύτερος από εμένα»

O θρυλικός Καφού με δηλώσεις του επισήμανε πως ο Ντάνι Άλβες είναι καλύτερος ποδοσφαιριστής από αυτόν και εξέφρασε την πεποίθηση πως θα βοηθήσει την Μπαρτσελόνα.

Ο Ντάνι Άλβες από την Παρασκευή (12/11) επέστρεψε με κάθε επισημότητα στην αγαπημένη του Μπαρτσελόνα και από τον Ιανουάριο θα υπολογίζεται κανονικά από τον πρώην συμπαίκτη του και νυν προπονητή του, Τσάβι.

Ο εμβληματικός Καφού παραχώρησε συνέντευξη στο διεθνές ισπανικό πρακτορείο ειδήσεων και μίλησε για την επάνοδο του Βραζιλιάνου στη «Μπάρτσα» τονίζοντας πως μπορεί να δώσει πολλά στην ομάδα του, ενώ ανέφερε πως ο Άλβες είναι καλύτερος παίκτης από αυτόν.

«Ο Άλβες είναι καλύτερος από εμένα, θα δώσει πολλά στην Μπαρτσελόνα. Παρά την ηλικία του βρίσκεται σε εξαιρετική φυσική κατάσταση και μπορεί να αγωνιστεί στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ», είπε ο δυο φορές πρωταθλητής κόσμου με τη «Σελεσάο» (1994-2002).

Cafu (Brazil legend): "Daniel Alves is better than me and will give Barcelona a lot with his experience. Despite his age, he is in full physical condition. He will be a great signing for Barcelona." [efe via cadena ser] pic.twitter.com/gU0LlJeLEV