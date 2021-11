Τσάβι: Τον αποχαιρέτησαν στα social media οι παίκτες της Αλ Σαντ (pics)

Ο Τσάβι ετοιμάζεται για τη μεγάλη επιστροφή στο «σπίτι» του, την Μπαρτσελόνα και οι ποδοσφαιριστές της Αλ Σαντ τον ευχαρίστησαν δημόσια, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη τους προς εκείνον για τη συνεργασία που είχαν.

Ο θρύλος των «μπλαουγκράνα», όπως ανακοίνωσε επίσημα πλέον η Αλ Σαντ, ετοιμάζεται να βρεθεί στον πάγκο του συλλόγου με τον οποίο μεγαλούργησε στην ποδοσφαιρική του καριέρα, κατέκτησε ό,τι υπήρχε από τίτλο στο άθλημα και φυσικά βίωσε τεράστιες στιγμές.

Αν και προς το παρόν ο καταλανικός σύλλογος δείχνει ν' αρνείται την καταβολή της ρήτρας, ο Τσάβι φαίνεται ότι έχει αποχαιρετήσει άπαντες, με τους παίκτες τους οποίους οδήγησε σε επιτυχίες στην Μέση Ανατολή, να «ποστάρουν» στα social media φωτογραφίες μαζί του.

Al-Sadd players have posted their goodbyes and thanks to Xavi on Instagram.



It looks like his appointment at Barcelona will be confirmed soon. 👀 pic.twitter.com/TUQNS9WvAV