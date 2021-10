Μπαρτσελόνα: Μπαίνει δυναμικά στη διεκδίκηση του Μπαπέ

Η Μπαρτσελόνα μπαίνει δυναμικά στο παιχνίδι απόκτησης του Κιλιάν Μπαπέ, ο οποίος μένει ελεύθερος το προσεχές καλοκαίρι από την Παρί Σεν Ζερμέν.

Μπορεί η Ρεάλ να περιμένει με μεγάλη ανυπομονησία την 1η Ιανουαρίου, προκειμένου να ξεκινήσει τις διαπραγματεύσεις με τον Κιλιάν Μπαπέ, όμως η Μπαρτσελόνα φαίνεται ότι ετοιμάζεται να κάνει γερό μπάσιμο για την απόκτηση του Γάλλου επιθετικού.

Είναι γνωστό βέβαια ότι οι «μπλαουγκράνα», αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Ωστόσο, κάνουν αγώνα δρόμου προκειμένου να προλάβουν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους, και να οδηγήσουν ξανά τον σύλλογο σε μονοπάτι επιτυχιών.

Για να το πετύχουν αυτό, η «As» αποκαλύπτει ότι είναι, αποφασισμένοι να κάνουν την υπέρβαση με τον Κιλιάν Μπαπέ. Αφού, πρώτα βάλουν σε μια τάξη τα οικονομικά τους δεδομένα, οι Καταλανοί παρουσιάζονται, σύμφωνα με το ισπανικό δημοσίευμα, διατεθειμένοι να μπουν σφήνα στην υπόθεση του Γάλλου και να χαλάσουν τα σχέδια της Ρεάλ.

Συγκεκριμένα, η Μπαρτσελόνα ετοιμάζεται να προσφέρει το ποσό των 90 εκατομμυρίων ευρώ στον Κιλιάν Μπαπέ, ως μπόνους υπογραφής, θεωρώντας πως οι Μαδριλένοι δεν θα μπορέσουν να δαπανήσουν περισσότερα από 50. Εκτός όμως από το συγκεκριμένο μπόνους, η «Μπάρτσα» μπορεί να εξασφαλίσει ετήσιο κασέ άνω των 17 εκατομμυρίων ευρώ, κάτι που αυτή τη στιγμή, όπως αναφέρει η «As», η Ρεάλ δεν μπορεί να το κάνει...

Via @diarioas