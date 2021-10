Μπαρτσελόνα: Στην τελική ευθεία η ανανέωση του Φατί με ρήτρα αποδέσμευσης 1 δισ. ευρώ!

Στην τελική ευθεία βρίσκονται οι συζητήσεις μεταξύ Ανσού Φατί και Μπαρτσελόνα για την ανανέωση της συνεργασίας τους.

Οι δύο πλευρές ήταν σε διαπραγματεύσεις το τελευταίο διάστημα, προκειμένου να επεκτείνουν τη συνεργασία τους για τα επόμενα χρόνια. Το 2019 η διοίκηση της Μπαρτσελόνα προσέφερε νέο συμβόλαιο μέχρι το 2022, με βελτιωμένες αποδοχές στον ανερχόμενο αστέρι του ποδοσφαίρου, ενώ ανέβασε αρκετά και την ρήτρα αποδέσμευσής του.

Συγκεκριμένα αυξήθηκε από τα 100 εκατομμύρια ευρώ στα 170 εκατομμύρια ευρώ. Επιθυμία όμως των «μπλαουγκράνα» είναι να δέσουν για… πάντα στο «Καμπ Νόου» τον Ανσού Φατί.

Αρχικά, υπήρχε μια απόκλιση με τον μάνατζερ του, Ζόρζε Μέντες, ο οποίος φαινόταν αρνητικός στο ενδεχόμενο τοποθέτησης ρήτρας του 1.000.000.000 ευρώ για τον Φατί. Ωστόσο, όπως αναφέρει η «Sport», άνθρωποι της Μπαρτσελόνα ταξίδεψαν την Δευτέρα (18/10) στην Πορτογαλία για να συναντήσουν τον εκπρόσωπο του παίκτη και να τον πείσουν να δεχθεί τη συμφωνία

Τελικά, ο 55χρονος Πορτογάλος μάνατζερ δέχθηκε τους όρους των «μπλαουγκράνα» και πλέον το μόνο που απομένει είναι να ταξιδέψει στην Ισπανία, προκειμένου να δει τον Ανσού Φατί να υπογράφει το νέο του πενταετές συμβόλαιο με την Μπαρτσελόνα, με αυξημένες απολαβές και ρήτρα αποδέσμευσης 1 δισ. ευρώ!

Εως τώρα το 18χρονο «διαμάντι» έχει καταγράψει με τη φανέλα των Καταλανών 47 συμμετοχές, έχοντας απολογισμό 15 τέρματα και 5 ασίστ.

