Μπαρτσελόνα - Ρεάλ Μαδρίτης: Πρωτοφανής αριθμός απούλητων εισιτηρίων στο «Καμπ Νόου»

Με αρχική τιμή τα 99 (!) ευρώ, χιλιάδες εισιτήρια παραμένουν απούλητα στις τάξεις της Μπαρτσελόνα ενόψει του Clasico κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης (24/10, 17:15), παρά το γεγονός ότι το όριο προσέλευσης στην Καταλονία επανήλθε στο 100%.

Το κοινό της Μπαρτσελόνα στα εντός έδρας ματς είναι αισθητά μειωμένο τη φετινή σεζόν συγκριτικά με τα προηγούμενα χρόνια, δίχως να έχει σφραγίσει ως τώρα sold-out ακόμη και με 20% ή 30% όριο προσέλευσης λόγω της πανδημίας. Αυτή η πραγματικότητα επιβεβαιώνεται και τώρα που οι καταλανικές Αρχές επανέφεραν το 100% στα γήπεδα, με τον αριθμό των θεατών στο παιχνίδι κόντρα στη Βαλένθια να μην ξεπερνά το 50% της χωρητικότητας (47.313). Και η κατάσταση δεν φαίνεται να αλλάζει ούτε ενόψει του σπουδαιότερου ματς της χρονιάς, του Clasico κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης (24/10, 17:15).

Μόλις έξι ημέρες απέχουν από το μεγάλο ντέρμπι και ο αριθμός των απούλητων εισιτηρίων είναι πρωτοφανής, εν μέρει και λόγω των ταξιδιωτικών περιορισμών που εμποδίζουν την άφιξη τουριστών, σημαντικό ποσοστό θεατών του «Καμπ Νόου», άλλωστε, την τελευταία δεκαετία.

Μέχρι στιγμής, μόνο ένα μικρό τμήμα στο υψηλότερο διάζωμα της βόρειας εξέδρας έχει ξεπουλήσει. Κι όχι τυχαία, το πιο φτηνό από το εύρος τιμών που έχουν οριστεί για το Clasico, στα... 84 ευρώ! Σημειώνεται ότι η τιμή των εισιτηρίων που απομένουν στις υπόλοιπες θύρες κυμαίνονται από 99 ως 249 ευρώ.

