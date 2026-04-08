Μπαρτσελόνα - Ατλέτικο: Κόκκινη ο Κουμπαρσί, φαουλάρα του Άλβαρες και 0-1! (vid)
Δράμα στο φινάλε του ημιχρόνου στη Βαρκελώνη, με τη Μπαρτσελόνα να μένει με δέκα παίκτες και την Ατλέτικο να παίρνει το προβάδισμα.
Στο 44΄συγκεκριμένα κι έπειτα από παρέμβαση του VAR, ο ρέφερι απέβαλε τον Πάου Κουμπαρσί με απευθείας κόκκινη για σκληρό μαρκάρισμα στον Σιμεόνε που έτρεχε προς την περιοχή και στιγμές αργότερα οι Ροχιμπλάνκος άνοιξαν το σκορ. Ως μετρ στις στημένες μπάλες, ο Χουλιάν Άλβαρες με ακόμα μια αριστοτεχνική εκτέλεση φάουλ σημάδεψε το παραθυράκι του Ζοάν Γκαρθία στιγμές αργότερα για το 1-0 μέσα στο «Καμπ Νόου» στο 45΄.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.