Τα πάνω-κάτω μέσα σε μερικά λεπτά στη Βαρκελώνη, όταν την κόκκινη του Κουμπαρσί διαδέχθηκε στιγμές αργότερα το τρομερό γκολ του Άλβαρες για το προβάδισμα της Ατλέτικο.

Δράμα στο φινάλε του ημιχρόνου στη Βαρκελώνη, με τη Μπαρτσελόνα να μένει με δέκα παίκτες και την Ατλέτικο να παίρνει το προβάδισμα.

Στο 44΄συγκεκριμένα κι έπειτα από παρέμβαση του VAR, ο ρέφερι απέβαλε τον Πάου Κουμπαρσί με απευθείας κόκκινη για σκληρό μαρκάρισμα στον Σιμεόνε που έτρεχε προς την περιοχή και στιγμές αργότερα οι Ροχιμπλάνκος άνοιξαν το σκορ. Ως μετρ στις στημένες μπάλες, ο Χουλιάν Άλβαρες με ακόμα μια αριστοτεχνική εκτέλεση φάουλ σημάδεψε το παραθυράκι του Ζοάν Γκαρθία στιγμές αργότερα για το 1-0 μέσα στο «Καμπ Νόου» στο 45΄.

