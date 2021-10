Αγουέρο: «Ηταν άρρωστος ο Μέσι μόλις έμαθε ότι θα φύγει από την Μπαρτσελόνα»

Ο Σέρχιο Αγουέρο περιγράφει τις στιγμές που πέρασε μαζί με τον Μέσι την ημέρα που ο τελευταίος συνειδητοποίησε πως δεν θα συνεχίζει να παίζει με την Μπαρτσελόνα.

Ο Αγουέρο, μιλώντας στην El Pais, ανέφερε πως και ο ίδιος ήταν σε κατάσταση σοκ, καθώς του φαινόταν απίστευτο, ενώ περιέγραψε το πως κύλησε το ίδιο απόγευμα όταν πήγε να επισκεφτεί τον Μέσι στο σπίτι του.

«Ηταν μια στιγμή σοκ. Ηταν πολύ άρρωστος. όταν το έμαθα κι εγώ δεν μπορούσα να το πιστέψω. Εκείνο το Σάββατο πήγα να τον δω στο σπίτι του. Και λόγω του χαρακτήρα μου, από την στιγμή που είδα πως δεν είναι καλά, αποφάσισα να τον κάνω να ξεχάσει τι είχε συμβεί. Το μυαλό του ήταν αλλού και προσπαθούσα να του αποσπάσω την προσοχή. Αρχισα να του μιλάω για την ομάδα μου στα Esports και τι ακριβώς κάναμε» ανέφερε ο Αγουέρο.

Sergio Aguero's reaction after he found out Lionel Messi was leaving Barcelona. pic.twitter.com/QzJ63jC8p8