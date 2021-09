Πέρεθ σε οπαδούς της Ρεάλ: «Του χρόνου θα έρθει ο Μπαπέ» (vid)

Οπαδοί της Ρεάλ πλησίασαν τον Φλορεντίνο Πέρεθ, ο οποίος αποχωρούσε από το γήπεδο με το αυτοκίνητό του και τον ρώτησαν για τον Κιλιάν Μπαπέ.

Ο ισχυρός άνδρας των «μερένγκες» δεν έφυγε ευχαριστημένος από το «Σαντιάγκο Μπερναμπέου», μιας και η Ρεάλ αναδείχθηκε ισόπαλη, δίχως τέρματα, με την Βιγιαρεάλ.

Κατά την αποχώρησή του από το γήπεδο, οπαδοί της ομάδας τον πλησίασαν προκειμένου να τον ρωτήσουν για τα μεταγραφικά και συγκεκριμένα για τον Κιλιάν Μπαπέ.

Οταν λοιπόν ρωτήθηκε για το αν θα αποκτηθεί εν τέλει ο Γάλλος επιθετικός, ο Φλορεντίνο Πέρεθ απάντησε χαρακτηριστικά: «Του χρόνου...».

🚨| Florentino Pérez has had a car crash near the Santiago Bernabéu exit.



A fan has approached the vehicle and Flirentino has told him that Mbappe will come next year. @SQuirante https://t.co/p5GPbQsZSA