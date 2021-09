Μπαρτσελόνα - Γρανάδα: Πάγωσε το... παγωμένο Καμπ Νόου ο Ντομίνγκος

Με το... αριστερό στο ματς η Μπαρτσελόνα, η οποία στο 2ο λεπτό δέχθηκε γκολ από τη Γρανάδα.

Κάκιστη αρχή για την Μπαρτσελόνα η οποία βρίσκεται από νωρίς πίσω στο σκορ από τη Γρανάδα... Στο 2΄ο Εσκουδέρο έβγαλε τη σέντρα και ο προωθημένος Ντομίνγκος ανοίγει το σκορ με κεφαλιά και... παγώνει το Καμπ Νόου.

Barcelona 0-1 Granada | GOAL! Duarte



