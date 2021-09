Έκκληση Λαπόρτα στους οπαδούς της Μπαρτσελόνα: «Περιμέναμε αυτή την κατάσταση, θα τα καταφέρουμε» (vid)

Ο Τζουάν Λαπόρτα έκανε έκκληση στήριξης κι εμπιστοσύνης προς τους οπαδούς της Μπαρτσελόνα για τη δύσκολη κατάσταση που βιώνει το κλαμπ οικονομικά κι αγωνιστικά, δείχνοντας σίγουρος ότι η κρίση θα ξεπεραστεί.

Η αποκαρδιωτική εμφάνιση με το αρνητικό ρεκόρ των μηδέν τελικών εντός εστίας και η ήττα με 3-0 από τη Μπάγερν Μονάχου μέσα στο «Καμπ Νόου», θύμισε στους φίλους της Μπαρτσελόνα αλλά και σε κάθε ουδέτερο την πρωτόγνωρη κρίση που βιώνει σε όλα τα επίπεδα. Μετά τις αποδοκιμασίες στο «Καμπ Νόου» και τη σφοδρή κριτική στα social media, ο Τζουάν Λαπόρτα αποφάσισε να απευθυνθεί άμεσα προς τους οπαδούς των Μπλαουγκράνα, ζητώντας πίστωση χρόνου και πίστης στη νέα διοίκηση, ώστε να λυθούν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα τα προβλήματα, ενώ τόνισε ότι η τωρινή κατάσταση είναι κάτι που προέβλεψε ο ίδιος και οι συνεργάτες του μετά την εκλογή τους.

«Είμαι όσο απογοητευμένος κι αναστατωμένος είστε και όλοι εσείς.

Είναι ανάγκη να σας πω ότι αυτό που συμβαίνει είναι μία από τις καταστάσεις που περιμέναμε. Ζητάω την υπομονή σας και να συνεχίσετε να στηρίζετε την ομάδα μας. Σας ζητώ επίσης την εμπιστοσύνη σας σε εμάς, τους ανθρώπους που διοικούν το κλαμπ. Χρειαζόμαστε την πίστη και τον χρόνο σας και μην έχετε αμφιβολία ότι θα λύσουμε αυτή την κατάσταση. Σας ευχαριστώ πολύ, ζήτω η Μπάρτσα».

A message for all the culers: trust and support to our team. Do not doubt that we will solve this situation. Visca el Barça! pic.twitter.com/eBtxPQIeOj