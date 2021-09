Βινίσιους: Πήδηξε στην εξέδρα και το πανηγύρισε με τον κόσμο (pics & vid)

Αφού πέρυσι δεν μπορούσε να το κάνει, ο Βινίσιους ξέσπασε στο γκολ που πέτυχε στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου» κόντρα στην Θέλτα και πήδηξε στην εξέδρα για να πανηγυρίσει με τον κόσμο.

Το τελικό 5-2 της Ρεάλ απέναντι στον σύλλογο του Βίγκο το βράδυ της Κυριακής ήρθε με τρομερή προσπάθεια, αφού, οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν δυο φορές και χρειάστηκε μεγάλη ανατροπή από τους «μερένγκες» για να φτάσουν στη νίκη.

Ο Μπενζεμά πέτυχε χατ-τρικ, ο Βινίσιους σκόραρε για τέταρτη φορά στη φετινή LaLiga και ο Καμαβινγκά χρίστηκε σκόρερ για πρώτη φορά με τη φανέλα της «βασίλισσας».

Ο Βραζιλιάνος ήταν εκείνος που ολοκλήρωσε την ανατροπή με το προσωρινό 3-2 και έτρεξε να πηδήξει στην εξέδρα για να χαθεί στις αγκαλιές των οπαδών που επέστρεψαν στο «Μπερναμπέου» έπειτα από τις αρχές του 2020.

Φυσικά ο ποδοσφαιριστής αντίκρισε και την κίτρινη κάρτα, αλλά λίγο τον ενδιέφερε αυτό...

Attention, @realmadriden fans! 🚨



▪️ @Benzema's hat-trick

▪️ @vinijr on top form

▪️ Debut goal for @Camavinga



Don't miss highlights from a memorable night at the Bernabeu...



🎬 #LaLigaTV pic.twitter.com/RMxhStl5si