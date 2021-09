Καμαβινγκά: «Η απόδραση από τον πόλεμο με έκανε πιο δυνατό» (vid)

Για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στα παιδικά του χρόνια, μίλησε κατά την παρουσίαση του στην Ρεάλ, ο Εντουάρντο Καμαβινγκά.

Το 18χρονο «παιδί-θαύμα» παρουσιάστηκε κι επίσημα από την Ρεάλ, η οποία τον έκανε δικό της μέχρι το 2027. Ο Εντουάρντο Καμαβινγκά χρειάστηκε από μικρή ηλικία να μεταναστεύσει προκειμένου να αποφύγει τους πολέμους, να ζήσει μια καλύτερη ζωή και σήμερα να κάνει περήφανους τους γονείς του, παίζοντας ποδόσφαιρο για λογαριασμό των «μερένγκες».

Στις πρώτες του δηλώσεις ως ποδοσφαιριστής της Ρεάλ, ο νεαρός Γάλλος μέσος, τόνισε πως η φυγή από τον πόλεμο τον βοήθησε και τον έκανε πιο δυνατό.

«Είναι μια από τις πιο ευτυχισμένες μέρες της ζωής μου. Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ ανάμεσα σε αυτά τα μεγάλα ονόματα του ποδοσφαίρου. Είναι όνειρο, είμαι πολύ χαρούμενος. Από μικρός ήθελα να αγωνιστώ σε αυτόν τον μεγάλο σύλλογο, οπότε θα δώσω τα πάντα για να ικανοποιήσω τους φιλάθλους. Όταν έμαθα ότι θα ερχόμουν, σκέφτηκα όλες τις δυσκολίες που έχουμε περάσει με τη δική μου οικογένεια και το να είμαι εδώ σήμερα είναι κάτι παραπάνω από τιμή.

