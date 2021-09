Ατλέτικο Μαδρίτης: Το τρέιλερ του ντοκιμαντέρ για το πρωτάθλημα του 2021 (vid)

Η Amazon ετοίμασε ντοκιμαντέρ και για την Ατλέτικο Μαδρίτης που κατάφερε εν μέσω πανδημίας και άδειων γηπέδων να επιστρέψει έπειτα από χρόνια στην κορυφή της LaLiga.

Ο Ντιέγο Σιμεόνε κατάφερε να κάνει τους ποδοσφαιριστές του να πιστέψουν στους εαυτούς τους και να εκμεταλλευτούν την κατάσταση που επικρατούσε σε Μπαρτσελόνα και Ρεάλ Μαδρίτης για να φτάσουν στην μεγάλη επιτυχία.

Με την σπουδαία συνεισφορά του Λουίς Σουάρες, με τη νοοτροπία του «ένα παιχνίδι τη φορά» και με το DNA της Ατλέτικο που κάνει την ομάδα να βγαίνει πιο δυνατή από κάθε αναποδιά, το ντοκιμαντέρ που κυκλοφορεί στις 10 του Σεπτέμβρη περιγράφει όλη την σεζόν 2020-2021 για τους «ροχιμπλάνκος».

Inside @Atletienglish's title winning season 🏆



Watch ‘#Otraformadeentenderlavida’, a new documentary on #PrimeVideo from Friday 10 September pic.twitter.com/DVJX54olKl