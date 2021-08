Λαπόρτα: «Ο Μέσι θα πάει στην Παρί, έκανα ό,τι μπορούσα για να τον κρατήσω» (vid)

Ο πρόεδρος της Μπαρτσελόνα, Τζουάν Λαπόρτα, φέρεται να επιβεβαίωσε ότι ο Λιονέλ Μέσι αναμένεται να αποτελέσει σύντομα ποδοσφαιριστής της Παρί Σεν Ζερμέν.

Στη Βαρκελώνη βρίσκονται από το Σάββατο (07/08) οι τρεις πρόεδροι των Γιουβέντους, Ρεάλ και Μπαρτσελόνα, προκειμένου να συζητήσουν από κοντά τις επόμενες κινήσεις τους για την European Super League.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης τους, ένας οπαδός της Μπαρτσελόνα πλησίασε τον Τζουάν Λαπόρτα και δεν δίστασε να τον ρωτήσει για την κατάσταση με τον Λιονέλ Μέσι.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η «Tuttomercatoweb», ο ισχυρός άνδρας των «μπλαουγκράνα», αφού πρώτα του είπε πως έκανε ό,τι περνούσε από τα χέρια του προκειμένου να κρατήσει τον Αργεντινό αστέρα στο ρόστερ της ομάδας του, στη συνέχεια του αποκάλυψε πως ο επόμενος σταθμός στην καριέρα του θα είναι η Παρί Σεν Ζερμέν.

«Ηθελα να μείνει στην ομάδα αλλά ήταν απίθανο. Εκανα ό,τι μπορούσα. Ο Μέσι θα πάει στην Παρί Σεν Ζερμέν. Θα ήθελα να τον έχουμε εδώ μαζί μας αλλά δεν γίνεται», ήταν τα λόγια του Λαπόρτα στον φίλο της Μπαρτσελόνα.

Laporta to my friend @_nxkhh: Messi is going to PSG, he wished to keep hold of the player but that was impossible financially. The video is from today’s meeting between Laporta, Perez and Agnelli pic.twitter.com/Q2Pg5OCpiC